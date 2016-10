Idosa de 102 anos realiza sonho inusitado nos EUA: ser presa

Uma senhora de 102 foi algemada e colocada no banco de trás de uma viatura de polícia em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos, por um motivo bem melhor do que quebrar regras. Ser presa estava na lista de desejos de Elie Simms, que finalmente teve ajuda de oficiais locais para realizar seu sonho, na semana passada.

Mesmo com a idade avançada, Simms tem o hábito de costurar almofadas e outros presentes para os idosos de baixa-renda que frequentam o centro de atividades Five Star Senior Center, em St. Louis. Em agradecimento, o diretor executivo do centro, Michael Howard, organizou o passeio na viatura e a encenação da prisão, em parceria com a polícia da cidade.

Edie aproveitou a carona para ir até o Five Star Senior Center, onde conversou com outros idosos e conheceu alguns oficiais da polícia. “Tinha algemas e tudo!”, relatou, feliz com passeio. O sargento John McLaughlin, que acompanhou a senhora, disse que a oportunidade foi gratificante. “Nós ficamos mais que felizes de fazer essas coisas. Ganhamos mais com isso do que os idosos”, afirmou à rede de TV KPLR.

Aos 102 anos, Simms não planeja diminuir o ritmo de vida, ainda mais depois de se aventurar em um carro de polícia. “É um mundo maravilhoso se você parar e olhar”, disse a senhora. “Nunca pare o que você está fazendo e faça serviços comunitários, porque às vezes você é o único no dia que vai ajudar aquela pessoa”, aconselhou.