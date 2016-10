Dupla é presa com dez quilos de drogas em Boca do Acre

Lidisney Moura Ferreira, 25, conhecido como Loirin e Dionatan da Silva, 33, foram presos no quilômetro 26 da Rodovia BR-317, em Boca do Acre (distante 1.028 quilômetros de Manaus), com dez quilos de drogas, entre pasta-base de cocaína, maconha e cocaína, que estavam escondidos em um carro, na noite de segunda-feira (3). Segundo a Polícia Militar, a dupla se envolveu em um tiroteio durante a abordagem.

Conforme a PM, a dupla estava em um carro, Fiat Uno, de cor prata e placa não divulgada, em alta velocidade na rodovia. Ao avistar a viatura da 5ª Companhia Interativa da Polícia Militar (CIPM), os suspeitos atiraram contra a polícia e só pararam o veículo quando o veículo deles foi atingido a tiros nos pneus.

Na revista do carro, os policiais apreenderam 150 pacotes de pasta-base de cocaína, um revólver de calibre 38, seis munições, dois quilos de maconha, 25 gramas de cocaína, 500 de barrilha e R$ 1,2 mil.

Segundo a PM, a dupla pertence a uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas no Amazonas.

Lidisney e Dionatan foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo na 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Boca do Acre. A dupla está a disposição da Justiça.