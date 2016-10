Governo realiza vistorias no transporte alternativo do estado

Com o objetivo de regularizar e melhorar o serviço de transporte alternativo intermunicipal, o governo do Estado, por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac), seguirá um cronograma de vistorias até novembro deste ano. Nesse sentido, os condutores que não se adequarem às exigências deverão ser autuados e multados.

A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), Detran e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Devem ser vistoriadas caminhonetes, veículos que fazem lotação e transporte escolar e até os caminhões. Para receberem a autorização, serão analisados diversos aspectos que envolvem questões mecânicas e de segurança. A documentação deverá ser entregue ao Detran de cada município, para que seja emitido o laudo, que posteriormente seguirá para a Ageac.

Até o dia 26 de novembro, a equipe estará em oito municípios, além de Rio Branco, para atender condutores também das cidades adjacentes. Para obter detalhes sobre a documentação, os interessados podem ligar para o número 3214-2600. Confira o cronograma aqui.

As vistorias são parte estratégica da missão de legalizar os condutores que transportam pessoas no estado. Segundo o diretor-geral da Ageac, Vanderlei Valente, além do trabalho educativo que o governo já vem desenvolvendo, essa é uma forma de combater o transporte clandestino.

“Desde 2011, temos trabalhado a conscientização quanto à necessidade de regularizar esses serviços. Tendo em vista que esse é um tipo de transporte que a população precisa utilizar, o Estado está levando essa vistoria até o condutor, de modo que ele não precise se deslocar até Rio Branco para não correr o risco de sofrer punição mais adiante”, explica Valente.

Sobre a Ageac

Autarquia criada para promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos, sendo responsável pela política de regulação, controle e fiscalização. Envolve as áreas de saneamento básico, telefonia, energia elétrica e transportes. Para isso, disponibiliza a ouvidoria como ferramenta de diálogo e promoção dos direitos do cidadão. O número é 0800 710 2606.