Tião Viana participa de encontros com governadores

O governador Tião Viana está em Brasília durante toda esta terça-feira, 4, onde se reúne com outros governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em encontros que realizados na Câmara dos Deputados e no Senado.

Durante essas reuniões, os governadores solicitarão ao governo federal a liberação de novos recursos que foram retidos pela União. O montante financeiro para os estados é necessário para que os estados sejam capazes de passar pela crise financeira, agravada pelo corte de repasses federais.

O primeiro encontro será com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Já na Câmara dos Deputados, os governadores se reunirão com o presidente da casa, Rodrigo Maia, além de parlamentares das regiões representadas.

Cerca de 20 governadores de todo o país devem participar dos encontros de hoje.