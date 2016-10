IDAF planeja segunda etapa de campanha contra aftosa

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) começa o planejamento para a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa.

Prevista para o período de 1 a 30 de novembro, a segunda etapa possui um componente que requer ainda mais atenção do instituto. Diferente da primeira etapa que aconteceu no mês de maio, onde foram vacinados os animais com idade até 24 meses, na vacinação de novembro os criadores de gado são obrigados a vacinar todo o rebanho bovino.

“Nessa campanha de novembro dizemos que de mamando a caducando precisam ser vacinados. Significa que todos os bovinos, independente da idade, precisam ser imunizados para que continuemos alcançando os ótimos índices que temos conseguido aqui no Acre”, destaca Ronaldo Queiroz, diretor-presidente do Idaf.

Repetir os números da campanha de maio é outro desafio do instituto. Na primeira etapa, o Acre alcançou o maior índice de cobertura vacinal de sua história, chegando ao recorde de 99,12%.

Para garantir que a vacina chegue em todas as propriedades do estado, o Idaf inicia ainda esta semana encontros em todas as regionais para planejar a campanha. “Vacinação contra aftosa é sempre um desafio muito grande, por conta da logística de levar a vacina até as localidades de difícil acesso”, afirma Queiroz.

Vale lembrar que a parceria entre o governo do Acre e os pecuaristas faz com que o estado seja há 11 anos reconhecido internacionalmente como zona livre da febre aftosa. O rebanho bovino acreano está estimado em mais de 2, 8 milhões de animais.