LDO de 2017 começa a ser debatida na próxima semana

Os vereadores de Rio Branco começam a debater na próxima semana a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017. A expectativa é que haja um aumento de 3% em recursos quando são comparados com os valores para este ano.

Segundo a secretária de Planejamento do Município, Janete Santos, mesmo se o Projeto de Emenda a Constituição (PEC) que limita gastos for aprovada, os recursos serão mantidos, o que inclui os limites para a saúde e para a educação.

“Na verdade, esse plus [os 3%] vai cobrir o aumento do salário mínimo e as correções já contidas no PCCR dos servidores”, justificou a gestora.

Além das transferências constitucionais como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a Prefeitura de Rio Branco deve contar as emendas parlamentares aprovadas este ano e em anos anteriores e que devem compor parte do orçamento.

A expectativa vem do repasse de R$ 25 milhões, recurso que faz parte de emendas de deputados e senadores para 2016 que serão liberados em 2017, sendo que a maior parte do dinheiro será utilizada em obras de infraestrutura.

A LDO, que delimita como serão os gastos de cada pasta, deve ser aprovada até o dia 30 de outubro. O motivo é que depois dessa data a Prefeitura deve encaminhar a Lei Orçamentária Anual (LOA) que deverá apresentar os valores a serem investidos, a expectativa de arrecadação e de gastos.