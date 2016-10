Cai salário de mestres e aumenta o de doutor

O salário médio mensal dos professores mestres cai 6,1% e a de doutores aumenta 7,6% no Acre. Os dados foram divulgados pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

A remuneração dos mestres em 2009 era de R$ 10.133, sendo que em 2014 foi registrado R$ 9.511. No caso dos doutores, o salário era de R$ 15.705 e subiu para R$ 16.905.

Em 2014, 52 títulos de mestre foram concedidos, totalizando 784 profissionais, sendo que o levantamento apresentou 5,9 professores com a titulação para cada mil trabalhadores empregados. Não foram concedidos títulos de doutor no mesmo ano, sendo que o total de pessoas com doutorado chega a 330, sendo que todos obtiveram o título em outros Estados.

O levantamento demonstrou que a maioria dos titulados são de Linguagem, Letras e Artes (82,7), seguidos pela área da Biologia (67) e pelos profissionais multidisciplinares (60,8).

O levantamento ainda demonstrou que as instituições públicas possuem mais profissionais graduados que as privadas.

O estudo foi realizado com base nos dados oferecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação, e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).