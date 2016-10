Prefeitura segue com operação tapa-buracos na Estação Experimental

O trabalho de manutenção viária realizado pela prefeitura de Rio Branco, por meio da EMURB, continua em ritmo acelerado nesta reta final do verão amazônico. O bairro Estação Experimental recebe agora a operação tapa buracos na Rua Senador José Kairala, onde o prefeito Marcus Alexandre, esteve nesta terça-feira, 04, conferindo a execução do serviço.

Como já é de praxe, na gestão de Marcus Alexandre, o tapa-buracos é executado de acordo com a demanda apresentada pelas lideranças comunitárias. A presidente da Associação de Moradores do Bairro, Franciele Oliveira, lembra que “o prefeito pede que a gente indique as prioridades do bairro. Aqui na Estação já foram feitas as ruas Coronel Fontenelle de Castro, Fausto Robalo, Vital Brasil e Afonso Amoedo, além da Travessa Icó. A Latorre já teve o tapa-buracos e um grande serviço de drenagem, agora é a vez da José Kairala”, citou a presidente, lembrando que o Beco da Cobal, também vai receber redes de água, esgoto e será asfaltado.

A moradora Valdeíte Costa destaca que a presença do prefeito, verificando a qualidade do trabalho, deixa os moradores tranquilos com relação à qualidade do recapeamento asfáltico. “Antes das sete da manhã ele já está acompanhando e vendo o que os trabalhadores estão fazendo”.

Para o prefeito Marcus Alexandre, a hora é de acelerar o trabalho de recuperação asfáltica para aproveitar os últimos dias de sol, de modo a alcançar o maior número possível de ruas e bairros. “Não podemos perder um dia sequer de sol porque há muito que fazer. Temos um carinho pela Estação e estamos atendendo todas as reivindicações dos moradores e lideranças”, concluiu o prefeito.