Homem é assassinado com tiro de escopeta no ramal João Bahia

Wenderson Braga Nunes 22, foi morto com tiro de escopeta nas costas, no ramal João Bahia.

Segundo informações de Policiais Militares do 5º Batalhão, ele vinha com um grupo de amigos de uma pescaria, quando um homem que estava escondido em um matagal saiu do mato e fez um único disparo nas costas da vítima, que foi a óbito no local.

Avítma tinha várias passagens por roubo, tentativa de homicídio, assalto e ameaça de morte.

O Samu ainda foi acionado, mas quando chegou ao local a vítima já estava sem vida, e foi encaminhado para o IML.

Selmo Melo