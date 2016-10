STF autoriza nova investigação contra Valdir Raupp

O ministro do Supremo Tribunal FederaL Teori Zavascki autorizou nesta terça. 4, a abertura de um novo inquérito para investigar o senador e ex-presidente do PMDB Valdir Raupp . Este é o quarto procedimento do qual o peemedebista é alvo na corte.

Nesse caso, ele é suspeito de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. A investigação tem origem nos depoimentos prestados pelo lobista e delator da Lava Jato Fernando Baiano. Segundo ele, Raupp teria oferecido à empreiteira Brasília Guaíba, do Rio Grande do Sul, a possibilidade de facilitar o acesso da empresa à Petrobras em troca de doações para sua campanha ao Senado, em 2010. Na semana passada, o Supremo instaurou um outra investigação para verificar as suspeitas de que Raupp recebeu propina referente a contratos da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. OUTRO LADO Em nota enviada por sua assessoria de imprensa, o peemedebista classificou a acusação como “destemperada, mentirosa e grotesca”. “Essa delação beira o ridículo por carecer de qualquer indício de veracidade. É um enredo totalmente fantasioso e que não se sustentará por muito tempo”, criticou, por meio do comunicado. O parlamentar também nega que tenha cometido irregularidades em negócios da BR Distribuidora.