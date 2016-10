Vasco é derrotado pelo Paysandu e perde liderança

O Vasco não conseguiu suportar a pressão da torcida do Paysandu, que lotou o estádio Mangueirão, em Belém (PA), e foi derrotado por 3 a 1, de virada, na noite desta terça-feira (4). Com o resultado, o time cruzmaltino perdeu pela primeira vez a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, que agora é ocupada pelo Atlético-GO, com um ponto a mais.

Esta foi a segunda derrota consecutiva do Vasco, que já havia sido superado no último sábado (1) pelo Náutico, em Pernambuco, também por 3 a 1.

Nas contas do técnico Jorginho, mais três vitórias poderão deixar o Vasco virtualmente classificado à Série A de 2017.

DESATENÇÃO

O segundo gol do Paysandu foi marcado pela falta de atenção do lateral esquerdo Julio Cesar. O atacante Bruno Veiga havia acabado de substituir Jobinho e o vascaíno não reparou em sua entrada em campo. Ele acabou invadindo a área livre e concluiu sozinho para a rede de Martín Silva.

ARBITRAGEM

Quando o Vasco perdia por 2 a 1, Ederson marcou um gol, mas a arbitragem assinalou um impedimento de maneira equivocada.

DESTAQUE

O atacante Ederson foi o melhor em campo não só pelo gol de placa, mas também por sua movimentação, sempre incomodando a zaga adversária. O jogador, que chegou ao clube em julho, atravessa uma boa fase no Vasco.

FALHA DE MARTÍN SILVAÍdolo da torcida e responsável por defesas milagrosas na última rodada, o goleiro Martín Silva falhou no gol do Paysandu ao dar rebote para o zagueiro Gilvan. O uruguaio, aliás, não enfrentaria os paraenses inicialmente, já que havia sido convocado pelo seu país para as Eliminatórias da Copa-2018. O arqueiro, no entanto, pediu dispensa para ajudar o Vasco na reta final da Série B.

RODRIGO

O zagueiro e capitão do Vasco, Rodrigo, foi liberado pela diretoria e comissão técnica para resolver problemas particulares. O defensor, que já havia não treinado na última segunda, ainda não tem prazo para retornar. Com informações da Folhapress.