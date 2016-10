No Acre, maioria das melhores escolas no Enem são particulares

Levantamento do jornal A Tribuna On Line mostra que em várias disciplinas oito das dez melhores escolas no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) são particulares. São escolas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Das três públicas na lista “top 10 do Enem” estão Instituto Federal de Educação (Ifac) de Rio Branco.

Redação e Matemática entre as disciplinas avaliadas, geralmente as duas em que os estudantes mais encontram dificuldades.

O Ministério da Educação divulgou ontem os resultados como forma de pressionar pela votação da PEC do Ensino Médio, que pretende produzir reformas profundas nessa etapa da educação. “Os números por escola reforçam a imperiosa necessidade de se reformar o ensino médio brasileiro”, disse a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Maria Inês Fini, nesta terça-feira, 4, em Brasília.