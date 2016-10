Sinhasique agradece os mais de 60 mil votos que recebeu

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta terça-feira (4), para agradecer a expressiva votação que teve para prefeita de Rio Branco no último domingo (2).

“Agradeço às 60.871 pessoas que acreditaram nas nossas propostas, que acreditaram ser possível fazer a mudança, a alternância de poder e foram às urnas depositar o seu voto de confiança. Infelizmente, não deu. Mas, saio muito mais fortalecida dessa eleição”, declarou.

Sinhasique declarou que aceita democraticamente o resultado. “Na democracia, a maioria é quem decide. Respeito o resultado das urnas e desejo, de coração, que o prefeito do PT eleito, faça por nossa cidade aquilo que ele não conseguiu fazer nos últimos 4 anos. Nossas bandeiras serão sempre a do Acre e a de Rio Branco”.

Eliane ressaltou também a importância dos partidos aliados na campanha. “Agradeço de coração o empenho e a dedicação dos nossos partidos aliados: PP, PSD, DEM, PTB, PMN e PPS, que junto do PMDB, fizeram um esforço para que levássemos a nossa mensagem, as nossas propostas, as nossas ideias para um maior número de pessoas”.

E lembrou que o PMDB saiu fortalecido dessa eleição. “Fizemos seis prefeitos em todo o Estado do Acre e 31 vereadores”.