Marcus Alexandre vai a Brasília em busca de recursos

O prefeito reeleito Marcus Alexandre viajou à noite para Brasília, onde participa hoje da reunião da Federação Nacional dos Municípios, no auditório do Senado. Depois, tem reunião com a bancada federal do Acre para definição das emendas ao orçamento de 2017.

O prefeito ainda tem audiências marcadas com os ministros do Esporte, Leonardo Picciani, da Agricultura, Blairo Maggi, para a liberação de recursos para o Mercado do Peixe, o ministro da Integração nacional, Helder Barbalho, buscando liberação de recursos para a recuperação de encostas do Rio Acre e com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, para liberação de verbas, principalmente para o Shopping Popular. Confira a agenda completa do prefeito em Brasília: