Quina acumula e pode pagar R$ 5 milhões

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4200 da Quina, sorteadas nesta terça-feira (4) em Santa Bárbara (MG). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 5 milhões.

A quadra teve 74 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 7.027,80. No terno, houve 6.649 ganhadores, que receberão cada um R$ 117,61. Outros 168.160 jogadores receberão R$ 2,55 por terem acertado duas dezenas. Os números sorteados foram: 09, 39, 40, 45, 80.

TIMEMANIA

Também sorteado nesta terça, o concurso 938 da Timemania acumulou. Os números sorteados foram: 02, 11, 12, 28, 50, 60 e 78. O “time do coração” é o Bangu-RJ. Confira o rateio:

7 números acertados – Não houve acertador

6 números acertados – 4 apostas ganhadoras, R$ 21.453,42

5 números acertados – 153 apostas ganhadoras, R$ 801,24

4 números acertados – 2.708 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados – 27.008 apostas ganhadoras, R$ 2,00

LOTOMANIA

No concurso 1698 da Lotomania, também sorteado nesta terça, um apostador de São Paulo acertou as 20 dezenas e receberá R$ 3.605.516,15. Os números sorteados foram: 04, 07, 09, 14, 15, 17, 20, 23, 27, 31, 33, 44, 45, 53, 54, 74, 82, 85, 90 e 96. Veja o rateio:

20 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 3.605.516,15

19 acertos – 7 apostas ganhadoras, R$ 37.364,47

18 acertos – 136 apostas ganhadoras, R$ 1.717,11

17 acertos – 1.197 apostas ganhadoras, R$ 136,56

16 acertos – 7.148 apostas ganhadoras, R$ 22,86

15 acertos – 32.501 apostas ganhadoras, R$ 5,02

0 acertos – Não houve acertador

DUPLA-SENA

Pela concurso 1552 da Dupla-Sena, um apostador de São Paulo acertou as seis dezenas do primeiro sorteio e vai receber o prêmio de R$ 1.319.472,33. Confira os números e o rateio de cada sorteio:

1º sorteio

03, 10, 16, 23, 25 e 35

Sena – 6 números acertados – 1 aposta ganhadora, R$ 1.319.472,33

Quina – 5 números acertados – 20 apostas ganhadoras, R$ 3.235,74

Quadra – 4 números acertados – 1.014 apostas ganhadoras, R$ 72,93

Terno – 3 números acertados – 19.757 apostas ganhadoras, R$ 1,87

2º sorteio

06, 08, 15, 21, 37 e 47

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 12 apostas ganhadoras, R$ 4.853,62

Quadra – 4 números acertados – 806 apostas ganhadoras, R$ 91,76

Terno – 3 números acertados – 16.590 apostas ganhadoras, R$ 2,22

(Folhapress)