ALEAC: Ney Amorim faz balanço e reafirma compromissos

Fazendo um balanço das eleições municipais, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Ney Amorim (PT), disse que as eleições foram tranquilas. Ele debitou essa tranquilidade ao trabalho realizado pela Justiça Eleitoral, que garantiu um processo célere na votação e na apuração dos votos.

“A Justiça Eleitoral foi fundamental nesse processo democrático. Queria aqui parabenizar todos que atuaram nessas eleições e puderam contribuir para o fortalecimento da democracia em nosso país”, disse o parlamentar.

Ney Amorim parabenizou os parlamentares que participaram ativamente das eleições em seus municípios. Para ele não houve derrotados nas eleições e sim o fortalecimento da democracia. “Quero parabenizar todos os parlamentares que se envolveram nessa campanha. Parabenizar aqueles que conseguiram eleger seus candidatos e aqueles que não conseguiram, mas obtiveram uma votação expressiva. Eu não vi derrotados nessa eleição”, destaca.

Ele também foi solidário à deputada Eliane Sinhasique: “quero parabenizar a deputada Eliane Sinhasique por ser uma guerreira, uma batalhadora nesta disputa eleitoral”, lembrou.

Ainda em sua fala, o presidente da Aleac parabenizou o colega de partido e prefeito Marcus Alexandre (PT). Disse que a vitória de Marcus Alexandre é fruto do trabalho realizado pelo gestor nos últimos quatro anos, além de manter o contato direto com a população.

“Quero parabenizar ao prefeito Marcus Alexandre por ter ganho as eleições no primeiro turno. Isso é fruto da dedicação dele em cuidar da nossa população. Ele cuidou da política, mas não esqueceu de dialogar com a população. Tenho certeza que Rio Branco terá um prefeito dedicado, que trabalhará pelo bem de todos.