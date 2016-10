Receita no Acre investiga advogados envolvidos em fraudes contra o Fisco

Receita Federal fecha o cerco aos sonegadores que usaram títulos públicos para quitar dívidas tributárias com o Fisco Federal. Cerca 10 mil contribuintes acumulam um débito estipulado em torno de R$ 4 bilhões em débitos sonegados, e no Acre esse tipo de golpe teve um crescimento de 200% em comparação com os anos anteriores.

“A União não reconhece nenhum título público para renegociação de dívida tributária, conforme recomendação da Lei 9.430/1996”, esclareceu o chefe da seção Tributária da Superintendência da Receita Federal na 2ª Região Fiscal, Nivaldo Medeiros Filho.

Ele informou que a Receita vem alertando os contribuintes para esta nova fraude patrocinada por escritórios de advocacia que oferecem títulos públicos podres para fazer o abatimento da dívida tributária. Com a falsa promessa de que os tributos federais serão extintos, os golpistas se apropriam da senha do cliente para aplicar o golpe, porque a dívida continua.

As empresas que participaram do esquema estão sendo notificadas no Estado para que procurem as agências para fazer a autorregularização. Se não fizerem o procedimento, segundo Nivaldo, serão penalizadas com a aplicação de multas, além da representação fiscal para fins judiciais por sonegação fiscal. “As multas podem variar de 75% a 225% do débito sonegado”, revelou.

Destacou ainda que a fraude tem sido registrada tanto em empresas optantes quanto não optantes do Simples Nacional. Porém, evitar falar em números porque os casos tramitam sob sigilo no setor de fiscalização das superintendências regionais da Receita.

Antecipou que os escritórios de advocacia que estão envolvidos neste esquema serão investigados, pois as investigações em curso apontaram que os operadores estão sediados nos seguintes estados: São Paulo, Paraná, Goiás e Espírito Santo.

“As empresas optantes do Simples Nacional que participaram da fraude estão passíveis de serem excluídas dos benefícios da legislação em vigor”, finalizou Medeiros.