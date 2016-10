Coluna Bom Dia

Análises

Alguns analistas da oposição estão tentando esconder o sol com a peneira, criando teorias e estatísticas para procurar provar o que chamam de falência do PT no Acre. Os argumentos variam, mas todos apontam o que seria a decadência da esquerda acreana. Pura falácia.

História

Muitos recorrem à história mostrando que já houve época em que o PT elegeu tantos prefeitos e agora só quatro. Ora muito bem, a história serve para todo mundo. Em 1986 o PMDB elegeu todos, repetindo, todos os prefeitos no Acre. Depois, quase desapareceu. E os analistas não falam disso, só enxergam, como os promotores da Lava Jato, apenas o PT.

Forte

Pois o PT no Acre mostrou ser tão forte que deu a maior lavada que o PMDB já levou na capital desde a eleição de Jorge Viana ao governo do estado. Sua candidata teve 32% dos votos, ou seja, não deu nem para o começo. Isso é menos importante que eleger o prefeito de Santa Rosa?

Critérios

O único critério possível de análise é o mais simples: o número de votos no estado. Pois o PT teve 46%, elegeu quatro prefeitos e 40 vereadores, em um cenário de 35 partidos concorrentes. Que decadência é essa?

Um só

O PMDB, elegendo um único vereador na capital não está em condições de se proclamar vencedor de nada. E, em que pese a força do senador Gladson Cameli, seu partido não elegeu vereador nenhum na capital e perdeu os dois que tinha.

Realista

Espera-se que a oposição seja mais realista, discuta seus erros, veja que, sem projeto alternativo de poder, sem fazer política os quatro anos, sem propostas que apresentem opções de crescimento no Acre, não chegará a lugar nenhum. Isso já foi dito, repetido e batido, mas ninguém aprende.

Prefeitos

Da safra atual de prefeitos, que podem ser considerados os piores de todos os tempos do Acre, só três se reelegeram: Marcus Alexandre na capital, Elson Farias no Jordão e Zezinho Barbary em Porto Walter. Prova que os gestores foram fracos e não souberam conquistar a população.

Ruins

Ainda há que analisar que três prefeitos estão presos, mais dois afastados, mais um bocado processados e outros não podem nem sair às ruas. O que se espera é que os próximos honrem seus votos e sejam melhores.

Retaliação

O prefeito Cleidson, de Mâncio Lima, um dia depois de seu partido ser alijado nas urnas da prefeitura de Mâncio Lima, resolveu retaliar e assinou decreto diminuindo os vencimentos do próximo prefeito, de R$ 13 mil para R$ 10 mil, do vice, para R$ 8 mil e dos futuros secretários, para R$ 4.300, o mesmo que ganham os vereadores.

Diferença

A diferença é que o vereador trabalha um dia por semana e o secretário todos os dias. Para ser mais coerente, para provar que não agiu com retaliação, o atual prefeito de Mâncio Lima deveria dar o exemplo e devolver todos os valores que recebeu a mais que isso nos últimos quatro anos. Isso se chama fazer caridade com o chapéu alheio. Muito feio.

Sub judice

A juíza eleitoral de Cruzeiro do Sul, Admárcia Machado, transferiu de amanhã para o dia 21 a oitiva de testemunhas do processo cntra o prefeito eleito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro, no caso do assessor da prefeitura flagrado por compra de votos.

Data

A juíza justificou o adiamento pelo aumento da lista de testemunhas pedido pelo MP, mas garantiu que seguirá as recomendações do TSE e julgará o processo até a data marcada para a diplomação.

O que acontece

SE a juíza cassar a chapa de Ilderlei, vencedora do pleito, muitos acham que poderia haver nova eleição. Não é o que diz a lei. Como a chapa vencedora teve menos de 50% dos votos, assume o segundo colocado. Simples assim. Mas há muitos recursos antes que isso aconteça.

TCE

O Tribunal de Contas do Acre publicou em março deste ano uma resolução determinando regras para a transição de poder em prefeituras e no governo do estado, prevendo ações de transparência e cooperação.

Sem lei

A determinação, muito importante e oportuna, supre fata de previsão legal para o processo. A ideia é que nenhum prefeito eleito tenha surpresas desagradáveis ao assumir, como encontrar o caixa vazio ou armadilhas prestes a explodir.

Saída

Em algumas prefeituras, a situação é simplesmente explosiva e alguns dos eleitos no domingo já buscam informações mais consistentes. Por exemplo, Mazinho Serafim vai procurar autoridades para tomar pé a quantas anda o problema na cidae.

Perigo

O perigo é acontecer igual em algumas cidades, como o famoso caso de Jaru, em Rondônia, onde às vésperas da posse do prefeito, no começo da década passada, o prédio da prefeitura pegou fogo e foi completamente destruído, com todos os documentos. E olha que tinha chovido forte à noite…

Promessas

Nunca se viu tanta gente, principalmente políticos, na festa tradicional de São Francisco na igreja que fica lá no Alto Acre, no km 7 da Estrada do Pacífico. Tinha vereador eleito na procissão com tijolo na cabeça pagando promessa.

Estimativa

A Polícia Militar estimou em mais de sete mil pessoas presentes, quase o dobro de anos anteriores. Os prefeitos eleitos Tião Flores, de Epitaciolândia e Fernanda Hassem de Brasileia estavam por lá.

Lição

Espera-se que todos aprendam e exerçam as lições de humildade e despojamento do santo que deixou a vida de luxo para ser o mais humilde entre os humildes. Geralmente os políticos só lembram de São Francisco a deturpação de sua famosa oração “é dando que se recebe”. Pobre santo, envolvido na política brasileira.

Resposta

Tião Bocalom responde ontem às críticas ee Eliane Sinhasique a sua suposta omissão na campanha. Disse que Eliane é muito nova e tem muito a aprender em política.

Não deixaram

Bocalom afirmou que vai postar em uma carta as verdadeiras razões pelas quais não o deixaram ser candidato e disse que, se fosse, teria tido um desempenho melhor do que a pífia votação de Eliane, lembrando suas disputas passadas.

Interior

E justificou possíveis ausências pela necessidade de percorrer o interior e de se ausentar da capital por conta da doença da esposa.

ICMS

Só no mês de agosto, o governo do estado destinou R$ 16 milhões para as prefeituras, de cotas do ICMS, Foi o que salvou muitas delas do desastre financeiro. Os prefeitos recebem 25% de tudo o que o governo arrecada com o imposto.

Bujari

Desgraça pouca é bobagem para o prefeito Tonheiro, do Bujari. Além de preso por corrupção, vai sofrer mais quatro processos. A procuradoria Geral da União encaminhou ao MP acreano quatro denúncias contra o prefeito, fruto da vistoria realizada naquele município.

Iregularidades

Foram encontradas irregularidades em quatro áreas: desvio de recursos da compra de alimentos da merenda escolar, não prestação de contas de R$ 400 mil destinados a pavimentação e obras, má gestão de recursos auxiliares do SUS e sobrepreço em compra de equipamentos e medicamentos. Tá feia a coisa.

Prisão

Falando em prisão, continuam presos o ex-deputado Gilberto Diniz e seu primo, o vereador não reeleito Caju Diniz em Sena Madureira. O juiz eleitoral Fábio Farias estipulou a fiança, em audiência de custódia, em R$ 24,4 mil para cada um e a família ainda não conseguiu ajuntar o dinheiro.

Denúncia

Dizem que a denúncia contra Gilberto partiu do primo e agora inimigo mortal, deputado Gehlen Diniz, que também acabou se enrascando com a justiça eleitoral por lá.

Eleito

Não foi só o deputado Heitor Júnior que ficou feliz pela eleição da esposa na capítal. O deputado Raimundinho da Saúde também conseguiu emplacar o irmão como vereador. É uma nova safra de políticos. Os antigos, fracassaram, como o ex-deputado Ronivon, que não conseguiu eleger o filho.

Intelectual?

Um colunista famoso publicou ontem que “ao saborear a derrota do PT no domingo, o admirado cientista político Paulo Kramer, que a anteviu, tascou no Twitter: ´Para a minha felicidade ser completa, só falta o Brasil devolver o Acre para a Bolívia´”. E o rapaz responsável por essa pérola ainda se julga intelectual e de capacidade crítica.

Família

Afinal, consolidou-se em Rio Branco a familiocracia na política? Se não, vejamos: Elsinha Mendonça é esposa do deputado Heitor Júnior; Rodrigo Forneck é irmão do vereador Gabriel Forneck, Lene Petecão é irmã do senador Sergio Petecão e assim vai…

Família II

Havia algum tempo as famílias não se reaglutinavam nos grupos políticos. Nestas eleições parece que a pepeta pegou vento… mas alguns dançaram: Marcio Bittar e Jamil Asfury não conseguiram emplacar descendentes na política. Ainda…

Perdoa-o

O PRB nacional comemorou efusivamente a reeleição do Pastor Manoel Marcos, que já disse que gosta de ser vereador. Só não gosta de cruzar com o ex-colega Marcelo Jucá, que não conseguiu reeleger-se. Perdoa o Jucá, pastor!!

É do povo

“Hoje, quero especial agradecer aos 2.863 homens e mulheres que acreditaram neste trabalho. Vamos juntos continuar trabalhando por uma Rio Branco ainda melhor, esse mandato não é meu, é do povo, é de cada um que nos deu seu voto de confiança”, enfatizou Manuel Marcos ao portal nacional do partido.