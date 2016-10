Vou assumir e fazer mudanças em Cruzeiro do Sul”, diz Carla Brito

Derrotada para a disputa da prefeitura de Cruzeiro do Sul, a delegada Carla Brito está confiante de que vai assumir o mandato em 2017 e declarou que seu projeto político para o Juruá não foi interrompido.

Mesmo depois da votação, o clima entre ela e Ilderlei Cordeiro, que venceu a eleição na segunda maior cidade do Acre ainda está quente.

Na terça feira, Ilderlei disse em uma entrevista numa rádio em Cruzeiro do Sul, possuir uma gravação que comprometia a candidata derrotada.

Carla desafiou Cordeiro a mostrar o conteúdo e disse que ele está temporariamente eleito, porque segundo ela, o processo eleitoral que Ilderlei enfrenta na justiça, deve resultar na cassação do mandato do candidato do PMDB.

“Eu gostaria que o candidato temporariamente eleito fosse homem e mostrava essas gravações. Nós sabemos que ela não existe. Porque se existisse eles já teriam mostrado. Eu confio em Deus, na justiça dos homens e nós sabemos que existe um processo ai criminal e também um processo eleitoral e que certamente se tomarão providências.Esse hoje nosso segundo lugar posteriormente será o primeiro nós vamos fazer a mudança em Cruzeiro do Sul”, disse.