Governador e PT acreano rebatem ataques de jornalista de Veja

O governador Tião Viana e o presidente do PT, Ermício Sena, repudiaram com veemência as declarações do jornalista Augusto Nunes, de Veja, que criticou o Acre por ter dado a vitória ao PT, afirmando que o estado, por conta do fuso horário, estava dois anos atrasado em relação ao brasil.

O governador pediu o respeito de Augusto Nunes á vontade do povo do Acre, que não pode ser desacatado por quem usa sua pena e sua voz a serviço de um partido e de interesses políticos bem localizados, como o caso do jornalista de Veja.

Tião Viana lembrou ainda que no ano passado, durante entrevista no programa Roda Viva, conduzido por Augusto Nunes, sem conseguir encurralar o governador no caso dos haitianos, o jornalista derramou elogios ao Acre e a ele próprio, citando o estado como exemplo. “O Acre nada deve e nada precisa de uma pessoa que não conhece sua realidade, nunca esteve aqui e vive de fazer ataques gratuitos”, disse Tião Viana.

Já o presidente do PT foi mais duro ainda, afirmando que Augusto Nunes sobrevive de lamber as botas de seus patrões, que não tem mais nenhuma credibilidade no país, empregado do governo do PSDB em São Paulo, a quem precisa agradar. Lembrou a ele que o PSDB em Rio Branco ficou em último lugar na eleição e que a vontade da população precisa ser respeitada, assim como o Acre, “que não pode ser atacado por paus mandados de interesses escusos”.

“Não é o primeiro. Outro fascista quer devolver o Acre à Bolívia, postou isso nas redes sociais a acha que foi engraçado desfazer da luta de milhares de seringueiros e brasileiros que tiveram a coragem de ir à guerra para tornar o Acre um pedaço do Brasil. São idiotas que só merecem o desprezo das pessoas conscientes”, disse Ermício.

O presidente do PT cobrou da oposição acreana um posicionamento sobre os ataques feitos pelo jornalista á honra de todos os que vivem no Acre.