Apesar das chuvas, Acre ainda tem 41% dos municípios em situação de emergencial por causa da seca

Apesar dos indicativos de muita chuva, o govenro do Acre mantém a situação de emergencia ambiental por conta da estiagem nos municípios do Alto, Médio e Baixo Acre, incluindo Rio Branco. Na soma, 41% dos municípios estão em situação de emergência no Estado. O Rio Acre chegou a atingir o menor nível da história em 17 de setembro.

No país, o quadro é dramático. Ao menos 1.083 municípios do país, além do Distrito Federal, estão em situação de emergência por conta da seca ou da estiagem. O Nordeste é a região mais afetada. Lá, todos os estados têm cidades em emergência. A situação, entretanto, também atinge o Centro-Oeste, o Norte e o Sudeste.

A previsão, no entanto, é de chuva forte, incluindo temporais, em difeferetnes pontos do Acre. Além de problemas de abastecimento, a seca tem causado prejuízos à economia mas não provocou desabastecimento nem encarecimento dos produtos de primeria necessidade –ao contrário das últimas alagações.

Veja a situação do Acre em comparação a outros Estados: