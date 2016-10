Estudo do DETRAN- AC, revela perfil do trânsito de Rio Branco

Um estudo realizado pelo setor de estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito do Acre, (Detran/AC) revelou uma redução no número de acidentes de trânsito nos seis primeiros meses de 2016 se comparado ao mesmo período do ano anterior, assim como outras especificidades do trânsito da capital.

O estudo apontou uma redução de 10,47% nos acidentes sem vítimas no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período de 2015. Já nos acidentes com vítimas a redução foi de 8,88%.

Apesar da redução no número de acidentes, a quantidade pessoas que morreram vítimas da imprudência no trânsito permaneceu o mesmo, 13 pessoas, tanto em 2015 quanto no ano atual.

O estudo revela ainda que 79,9% dos acidentes de trânsito que fizeram vítimas em Rio Branco foram por colisão e 9,75% por atropelamento e que esses acidentes têm maior incidência entre 18 e 19 horas.

64,45% dos veículos envolvidos nos acidente sem vítimas na capital são automóveis. Já nos acidentes com vítimas as motocicletas aparecem em primeiro lugar com 55,09%.

“Esse estudo nos mostra que o trabalho educativo e fiscalizador realizado pelo Detran e pelos outros órgãos de trânsito tem surtido efeito já que conseguimos diminuir os números de acidentes mesmo com o número de condutores e a frota aumentando”, enfatiza o diretor do Detran, Pedro Longo.

Perfil do condutor e das vítimas de acidente de trânsito

O ranking de condutores envolvidos em acidentes de trânsito é liderado pelos homens, um total de 67,79%, nos acidentes sem vítimas e 75,79 % nos casos com vítima.

Já as mulheres estiveram na condução em acidentes de trânsito sem vítimas 25,29% das vezes, já nos acidentes com vítimas elas aparecem como condutoras em 18,73%, dos casos.

Os condutores com idades entre 30 e 49 anos são os que mais provocam acidentes. Nos acidentes com vítimas, esses condutores aparecem em 41,57% dos casos, seguidos pelos jovens de 18 a 29 anos, num total de 38,75%.

Quando falamos em vítimas de acidentes de trânsito os homens permanecem no topo da lista, em 69,60% dos casos. Já as mulheres aparecem como vítimas em 30,16%. Geralmente essas vítimas estão na condução dos veículos, totalizando 74,11%. 17,46% são passageiros, e 8,42%, pedestres.

O estudo revelou ainda que na maioria das vezes, tanto as vítimas não fatais de acidentes de trânsito quanto fatais têm entre 18 e 29 anos. 46,03% no primeiro caso e 46,15% no segundo.

“Os números nos motivam a continuar investindo em melhorias engenharia, educação e fiscalização, para que cada vez Rio Branco se destaque por ter um trânsito mais seguro”, comenta Pedro Longo.