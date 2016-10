SENAI realizará seminário internacional de madeira e móveis

Com o intuito de mostrar as tendências do setor de mobiliário, bem como a importância do design como diferencial competitivo, o SENAI irá realizar, na próxima quinta-feira, 6 de outubro, as 9h, no Instituto Senai de Tecnologia (IST), o Seminário Internacional Tendências para o Setor de Madeira e Móveis. O evento contará com a participação do diretor técnico da Cosmob, instituição da região de Marche, na Itália, um dos principais países produtores de móveis de qualidade e referência mundial em design.

A programação conta com as palestras “Inovação e design estratégico aplicado à cadeia do negócio moveleira”, ministrada pelo especialista em processos de Inovação, Design Estratégico e Gestão do Conhecimento, Fabiano Pereira; “Tendência de qualidade e inovação no setor moveleiro italiano”, ministrada pelo diretor técnico da Cosmob, Francesco Balducci e “Sistema de gestão ambiental – Estratégia ambiental aliada à produtividade e competitividade”, ministrada pela consultora de tecnologia e pela gerente do Instituto SENAI de Tecnologia, Franciele Bender e Tânia Guimarães, respectivamente.

Informações:

Dia: 6 de outubro

Horário: 9h às 12h

Local: Instituto SENAI de Tecnologia – BR364, Km 5, Zona B, Setor 7, Distrito Industrial