Polícia prende assaltantes que fazeram uma família refém

Policiais do 2° Batalhão prenderam em flagrante na manhã desta quarta-feira (5), assaltantes que faziam uma família refém no bairro Santo Afonso, região do 2° Distrito da capital.

Segundo os militares que atenderam a ocorrência, o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) acionou a guarnição dando conta que quatro homens armados estavam realizando um roubo em uma residência.

As viaturas fizeram o cerco e adentraram ao local. Os suspeitos pularam o muro, mas os policiais conseguiram prender Edson Carlos Lima da Silva, 22 anos, e Wellington dos Santos Figueredo, 20 anos, sendo com eles apreendida uma escopeta. Outros dois assaltantes conseguiram fugir.

Ainda de acordo com os policiais, a família estava amarrada com fios e cordas e trancada em um dos quartos da casa.

Extensa ficha criminal

Segundo o comandante do 2° Batalhão, tenente-coronel Bino, a ficha criminal dos dois é extensa. Cada um já foi preso mais de 20 vezes, inclusive já cumpriram pena no presídio estadual por roubo qualificado.