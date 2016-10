Justiça do Trabalho atende moradores de municípios em região isolada no interior do Acre

No período de 18 a 21 de outubro de 2016, moradores dos municípios de difícil acesso, localizados na região de fronteira do Acre com o Peru, na Amazônia Peruana, serão atendidos pela Justiça do Trabalho em mais uma etapa da realização das atividades da Vara do Trabalho Itinerante do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

Nessa etapa, serão realizadas as atermações (reclamações), onde os trabalhadores das localidades atendidas, terão oportunidade de procurar a Justiça do Trabalho para agendar audiência com a presença do Juiz do Trabalho para tentativa de solucionar possíveis demandas trabalhistas.

Na terça-feira (18) o município de Santa Rosa do Purus será o primeiro a ser atendido, os moradores poderão procurar a Justiça do Trabalho na Câmara de Vereadores. Dia 19, a Vara do Trabalho Itinerante estará em Jordão, os atendimentos acontecerão no Cartório da Comarca local. Em Marechal Thaumaturgo e Porto Valter, os atendimentos serão nos Centros Integrados da Cidadania do Tribunal de Justiça, nos dias 20 e 21 respectivamente.

As audiências serão realizadas na próxima etapa da Vara Itinerante, no período de 22 a 25 de novembro de 2016.