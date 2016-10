STJ arquiva inquérito contra governador Tião Viana

Por unanimidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou, na tarde desta quarta-feira, o arquivamento parcial do inquérito contra o governador do Acre, Tião Viana, do PT. Assim, o STJ acolheu pedido que havia sido feita pela ex-vice-procuradora-geral da República Ela Wiecko. O caso é derivado da operação Lava-Jato.

Viana era investigado pela suspeita de ter recebido R$ 300 mil para sua campanha ao governo do Acre em 2010. O dinheiro teria sido desviado da Petrobras. Ele ganhou a eleição e, em 2014, foi reeleito. O caso será remetido para a Vara Federal de Curitiba.