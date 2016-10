Inscrições para o Prêmio Nacional de Inovação começam amanhã

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Nacional de Inovação Edição 2016/2017. Empresas de todos os portes podem submeter projetos, produtos e processos inovadores para concorrer a R$ 900 mil pré-aprovados no Edital SENAI SESI de Inovação e a cursos de educação executiva. A candidatura é feita exclusivamente pelo site www.premiodeinovacao.com.br, a partir do dia 19 de setembro até o dia 15 de janeiro de 2017.

A 5ª edição traz novidades no regulamento. Os vencedores serão divididos em quatro modalidades: micro e pequenas empresas atendidas pelos Programa Agentes Locais de Inovação (ALI), micro e pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. A premiação se dará nas categorias gestão da inovação e inovação, sendo que esta tem quatro subcategorias: produto, processo, organizacional e marketing.

Ao contrário de edições anteriores, não será necessário inscrever um projeto específico de inovação para cada categoria. Agora a empresa se inscreve uma única vez e será avaliada como um todo, podendo ser selecionada em mais de uma categoria ou subcategoria. No entanto, é preciso que as inovações desenvolvidas tenham acontecido, no máximo, nos últimos dois anos e estejam implantadas no momento da inscrição. O prêmio é voltado para a indústria, com exceção das MPEs atendidas pelo ALI, que podem ser dos setores indústria, comércio ou serviço. Os vencedores serão conhecidos no Congresso Brasileiro de Inovação, em junho de 2017.

A premiação é um estímulo à cultura de inovação no setor privado. É também, um incentivo ao surgimento de pequenos negócios inovadores, com alto potencial de impacto na economia.

PRESTÍGIO - O Prêmio Nacional de Inovação foi criado pela Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) e é realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Movimento Brasil Competitivo (MBC), Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico(CNPq), Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPii).

Em 2011, ano de estreia da premiação, foram 427 inscrições de empresas de 19 estados brasileiros. Desde então, o prêmio registrou crescimento expressivo no volume de empresas interessadas. Na última edição, em 2014, foram 2.219 inscrições, número cinco vezes maior que no primeiro ano. Todos os estados brasileiros tiveram participantes.

Conheça mais sobre as categorias do Prêmio Nacional de Inovação

GESTÃO DA INOVAÇÃO: reconhece as organizações que criam um ambiente favorável à inovação por meio da implementação de processos, métodos, técnicas e ferramentas de geração da inovação

INOVAÇÃO: reconhece as inovações que contribuíram para o aumento de competitividade da empresa. Divide-se em quatro subcategorias: inovação de produto, bens ou serviços; inovação em processos; inovação organizacional e inovação em marketing.