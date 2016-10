Bancada do Acre se reúne em Brasília e destina R$ 224 mi

Em reunião realizada no final da manhã desta quarta-feira, (5), a Bancada Federal do Acre no Congresso Nacional, definiu a destinação das emendas impositivas de bancada ao orçamento da União para 2017. Além dos deputados federais, senadores e assessores, também estiveram presentes o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, presidente licenciado da Associação dos Municípios do Acre – AMAC; o prefeito de Porto Acre e presidente da AMAC, em exercício, Carlos Portela; o procurador do Estado e representante do Governo do Acre em Brasília, Armando Melo, além da gerente da AMAC, Regina Maia.

Os parlamentares pactuaram que, dos R$ 224 milhões de emendas impositivas, R$ 150 milhões vão para manutenção e pavimentação de ramais para os 22 municípios do Acre. Caberá à AMAC elaborar um estudo com cada município para definir os critérios de divisão dos recursos. E R$ 74 milhões da emenda serão destinados à Segurança Pública, administrada pelo Governo do Estado, em parceria também com os municípios.

“A bancada entendeu a necessidade de chegar a um entendimento em relação a essa divisão das emendas. Avalio como muito positiva nossa reunião e o resultado da destinação das emendas. O foco agora é conseguir um entendimento para a execução das emendas impositivas por meio de articulações junto ao Governo Federal”, explica o coordenador da bancada, deputado Alan Rick.