Sebrae no Acre implanta projeto Jovem Empreendedor em escolas municipais do Jordão

Durante o mês de setembro, o Sebrae no Acre promoveu a implantação do projeto “Jovem Empreendedor Primeiros Passos – JEPP” em todas as escolas municipais do Jordão, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação local.

O JEPP, consiste em uma metodologia desenvolvida pelo Sebrae através de cursos para trabalhar o empreendedorismo com alunos do ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, funcionando por meio de parceria do órgão com as secretarias de educação locais ou escolas individuais.

No projeto, o Sebrae capacita os professores com a metodologia e disponibiliza o material para aplicação junto aos alunos, possibilitando que atuem na sala de aula como orientadores. No final do projeto é realizada a “Feira do Jovem Empreendedor”, onde são expostos todos os trabalhos que foram realizados durante o curso, inclusive podendo comercializar seus produtos, implantando uma cultura empreendedora na comunidade.

“Estamos fazendo uma aposta na educação empreendedora, porque fazendo isso, estamos formando os empreendedores do futuro. E não estamos medindo esforços para levar essa oportunidade para os jovens do Jordão”, afirma Sídia Gomes, diretora técnica do Sebrae.

A parceria com o Jordão surgiu de uma iniciativa da secretaria de educação do município, que buscou o auxílio do Sebrae para implantar a novidade em todo o seu quadro de escolas. “Ano passado, um diretor de escola procurou o Sebrae para levar o projeto para uma escola específica. Assim, o secretário de educação conheceu e acompanhou todo o desenvolvimento da iniciativa, e solicitou a implantação para toda a rede de ensino do município”, explica Joelma Mourão, da Unidade de Capacitação Empresarial do Sebrae.

O alcance do projeto em áreas mais isoladas também foi motivo de comemoração. “O material demorou seis dias de viagem, sendo que cinco deles foram de barco. Estamos felizes por termos levado esse atendimento a um lugar de difícil acesso, e partindo de uma iniciativa deles. Isso nos mostra que eles querem levar um diferencial para a sala de aula”, complementa Elsiene Mendonça, da Unidade de Orientação Empresarial, que acompanhou o transporte dos materiais.

A recepção dos professores ao projeto incentivou a continuidade. “O programa JEPP é uma grande oportunidade de mudar o interior da sala de aula. Sou muito grato ao Sebrae que aceitou o nosso convite para trazer o programa para as escolas municipais, além de nos oferecer a capacitação para 65 professores que trabalham nas escolas do campo no município”, finaliza Raimundo Nonato Vieira, secretário municipal de educação do Jordão.