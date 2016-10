Policiais militares apreendem pé de maconha

Militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) apreenderam na tarde desta quarta-feira, 05, um pé de maconha no interior de uma residência no bairro Montanhês. Além da planta, os policiais prenderam a proprietária da residência e apreenderam uma menor de idade.

A guarnição foi acionada pelo Centro Integrado de operações em Segurança Pública (CIOSP), para averiguar uma denúncia de prostituição e uso de entorpecentes por menores de idade. No endereço citado os militares encontraram uma menor de idade, e a dona da residência que em conversa com os policiais permitiu a entrada no local, onde não foi constatada a prostituição pela equipe policial. Porém, foi encontrada uma planta aparentando ser maconha. Os militares apreenderam a planta e conduziram as pessoas envolvidas às delegacias de competência para que as providencias cabíveis fossem tomadas.