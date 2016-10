Acre liderou ganho de pontos no Enem, mostra levantamento

O desempenho das escolas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2015 piorou em Matemática, Linguagens e Ciências da Natureza mas alguns Estados a situação é diferente, segundo levantamento feito pelo Instituto Alfa e Beto. Acre, Amazonas, Maranhão, Espírito Santo e Sergipe foram os Estados que mais ganharam pontos no período – 23, 22, 21, 20 e 20 pontos, respectivamente. Na rede privada, dez Estados registraram piora no mesmo período. Esse levantamento foi feito com base nas notas do Enem, aponta que, apesar das diferenças com as escolas privadas, a rede pública vem melhorando seu desempenho. De 2011 a 2015, praticamente todos os Estados registraram melhora em suas notas, com exceção do Rio de Janeiro, que oscilou 4 pontos, de 494 para 490.

A maioria das instituições no top 100 da rede pública no exame está relacionada às redes estaduais. São 66 ligadas aos Estados, ante 36 federais e somente 2 municipais. Além disso, em sua maioria são colégios técnicos ou que pertencem a universidades federais, que têm seleção prévia dos alunos por meio vestibulinho.

A média geral das escolas públicas na prova objetiva foi de 486,5 – e na Redação, de 517,1. Só 756 escolas públicas, das 8.732 participantes, conseguiram atingir a média nacional (considerando públicas e privadas), que foi de 515,8.