Procon inicia fiscalização em lojas de artigos infantis

Doze de outubro movimenta o mercado infantil, pois é comemorado o Dia das Crianças.

Para garantir que o consumidor faça suas compras sem nenhum problema, o Órgão de Defesa do Consumidor (Procon/Acre) entrou em ação nesta quarta-feira, 5, com mais uma operação de fiscalização.

“Vamos fiscalizar todas as lojas de brinquedos, roupas e artigos infantis. O objetivo é coibir qualquer prática infratora, para que os consumidores façam as compras tranquilamente”, disse a chefe de Fiscalização do Procon/Acre, Fran Brito.

Nas lojas o órgão vai verificar, entre outras atividades, se os produtos têm informações de preço, orientar sobre a proibição de fazer diferenciação de preço entre dinheiro e cartão, e verificar o cumprimento das ofertas e publicidade.

As orientações para quem vai fazer compras são: fazer pesquisa de preços para economizar, observar a faixa etária dos brinquedos e se possuem certificação do Inmetro, pois é isso que vai garantir a segurança do produto.

O trabalho dos agentes de fiscalização vai até o próximo dia 11.