Acre deve aderir a programa chefiado pela mulher de Temer

O Acre deve aderir ao programa Criança Feliz, lançado ontem pelo presidente Michel Temer e pela primeira-dama Marcela Temer, que é a “chefe” voluntária do projeto. Ela foi ao Palácio do Planalto ao lado do presidente para participar do lançamento do Criança Feliz.

“Quem ajuda aos outros, muda a história de vida. Por isso, fico feliz em colaborar em causas sociais do país. Cada brasileiro, desde a gestação, importa para o desenvolvimento do Brasil. Nossas responsabilidades aumentam a cada dia, e os desafios também. Meu trabalho será voluntário, para mobilizar e sensibilizar a sociedade em torno de ações para melhoria na vida das pessoas”, disse a primeira-dama.

Marcela abordou os cuidados na primeira infância e afirmou que uma criança que, desde o início da vida, recebe o tratamento adequado, tem mais chances de ter um desenvolvimento saudável nos anos seguintes.

“Cercada de carinho e cuidados específicos desde a gravidez, uma criança terá mais possibilidades de aprendizado quando chegar à escola. Os cuidados na primeira infância, por exemplo, ajudam a inibir o comportamento agressivo e violento na adolescência. Dessa forma, esse adolescente se tornará um adulto mais preparado para a vida”, continuou Marcela.

“O programa Criança Feliz, na sua plenitude, atenderá ao longo do tempo milhões de pequenos e pequenas que já são atendidos pelo programa Bolsa Família. É isso que o Brasil espera de nós: compromisso no presente para que o futuro de todos seja melhor”, concluiu a primeira-dama.

Como embaixadora do Criança Feliz, caberá à primeira-dama divulgar o programa e promover eventos e reuniões com estados e municípios.

Logo após a fala de Marcela, o presidente Michel Temer fez um discurso. Ele afirmou que o Criança Feliz é uma ação para os setores mais frágeis da população que, segundo ele, precisam de mais auxílio do Estado.

Temer ressaltou que o governo se preocupa com ações na área social e deu como exemplo o fato de ter reajustado o valor do Bolsa Família, que há dois anos não tinha aumento.

“O Criança Feliz visa o amparo à criança naquele período de formação. Para o futuro, para aqueles que vão dirigir o país no futuro. O que queremos é sistematizar essas ações para unir o Brasil”, afirmou o presidente.

O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS) e terá um aporte inicial de R$ 300 milhões. A iniciativa, de acordo com o governo, terá o objetivo de fortalecer políticas públicas para a primeira infância.

O foco do programa serão as crianças de até 3 anos de idade cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família. A meta do Executivo federal é atender mais de 4 milhões de crianças em todo o país até 2018.