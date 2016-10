145 prefeitos eleitos não sabem se assumirão cargos

Um total de 145 candidatos eleitos prefeitos no último domingo estão com o registro indeferido e não sabem se serão empossados no dia 1º de janeiro. É o que diz um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Neste caso, a definição de quem será o prefeito dessas cidades depende da Justiça Eleitoral.

De acordo com o portal G1, além desses municípios, em que não há possibilidade de 2º turno, outros quatro com mais de 200 mil eleitores também estão com a situação indefinida: Belford Roxo (RJ), Montes Claros (MG), Nova Iguaçu (RJ) e Taubaté (SP). Nesses casos, os indeferidos aguardam para saber se disputarão o segundo turno.

O número é maior que o registrado em 2012, quando 122 cidades ficaram com a situação indefinida após o término do 1º turno.

Os candidatos com registros indeferidos e que apresentaram recurso puderam realizar todos os atos de campanha. O nome e o número também constaram das urnas eletrônicas no dia de votação. Os votos, no entanto, só serão computados se a Justiça Eleitoral deferir o registro da candidatura.