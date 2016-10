Batalhão Ambiental da PM apreende três armas de fogo, após acompanhamento

Durante patrulhamento de rotina realizado no ramal dos Paulistas, município de Porto Acre, na tarde dessa quarta-feira, 05, militares do Batalhão Ambiental (Bpa) prenderam três agentes tentando se evadir, sob posse de três espingardas sem registro.

A ação ocorreu após a guarnição suspeitar da movimentação de um veículo modelo Gol, de cor branca, no ramal. Momento em que, os policiais militares deram voz de parada ao condutor que, de maneira frustrada, tentou se evadir da abordagem e posterior revista policial.

Para o Comandante do BPA, major Carlos Augusto Negreiros, a abordagem policial logrou êxito devido ao comprometimento e profissionalismo dos militares para com a Instituição.

“A apreensão de armas de fogo é rotina durante o serviço aqui no BPA. A maioria dessas armas são utilizadas no cometimento de crimes ambientais, mais especificamente a caça de animais silvestres”, definiu o oficial.

OPERACIONALIDADE

Durante os últimos 20 dias, o BPA já apreendeu 11 armas de fogo na zona rural e urbana.

“Além de atuar no combate aos crimes ambientais, atuamos também no combate aos crimes comuns, com abordagens e barreiras na zona rural e urbana, mas com foco mais na zona urbana”, frisou, Negreiros.