Policlínica do Tucumã realiza campanha em alusão ao Outubro Rosa

Em alusão ao Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama, a Policlínica do Tucumã, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre), realiza diversas ações voltadas à prevenção do câncer de mama e colo de útero. A campanha será realizada de 10 a 14 deste mês, na Policlínica.

Durante a campanha, além das palestras e ações educativas, também serão ofertados atendimento ginecológico, Preventivo de Câncer de Colo Uterino (PCCU) e exames de mama.

A gerente da Policlínica, Rossana Almeida, destaca que esses atendimentos são realizados durante o ano todo, e a campanha serve para reforçar e dar mais visibilidade aos serviços disponibilizados dentro das unidades de saúde.

“A meta é atender toda a demanda. Caso não seja possível, faremos os atendimentos nas semanas seguintes. É importante lembrar que esses atendimentos também são ofertados nas Unidades de Referência de Atenção Primária [URAPs] e nas Unidades Básicas de Saúde [UBS]”, ressaltou Rossana.

Ela lembra ainda que o câncer de mama tem cura, quando é descoberto no início. “Quanto antes for descoberto, mais fácil será a cura. Muitas mulheres não gostam de falar sobre a doença, por medo ou falta de informação. Isso prejudica o diagnóstico e retarda o início do tratamento”, completou a gerente.

As interessadas em receber o atendimento devem ir à Policlínica portando RG, Cartão do SUS e comprovante de endereço.

A campanha Outubro Rosa consiste na conscientização e sensibilização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.