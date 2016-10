Porto Velho sedia amanhã o Fórum de Governadores do Brasil Central

Porto Velho sedia nesta sexta-feira, 7, o 11º Fórum de Governadores do Brasil Central, o quinto deste ano. A abertura do evento será às 14h30 no Palácio Rio Madeira, com a participação de secretários de Estado. A partir das 14h45, estão previstas reuniões do Conselho de Administração e das Câmaras Técnicas de Educação, Turismo e Saúde. O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), preside o fórum.

A reforma do Ensino Médio, proposta pelo Governo Federal, será um dos temas debatidos pelos governadores da região. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rossieli Soares, participará do encontro para falar sobre as mudanças previstas na medida provisória que está em discussão no Congresso Nacional, como o aumento da jornada. O presidente do Instituto Ayrton Senna, Mozart Ramos, contribuirá com a discussão.

Uma possível parceria a ser firmada com o Hospital Sírio Libanês também será discutida com o diretor geral do Instituto de Responsabilidade Social do Hospital Sírio Libanês, Dr. Antônio Carlos Onofre de Lira. Na reunião, o professor da Universidade Federal de Rondônia (UFR), Ednaldo Lira Cavalcante, apresentará ainda um sistema de informação para monitoramento da dengue que poderá ser compartilhado em os Estados.

“O Consórcio Brasil Central já se firmou como o fórum de avaliação e discussão dos assuntos administrativos e políticos que mais preocupam o País. Estamos pautando e definindo a direção dos grandes debates nacionais”, afirma Marconi. “A situação fiscal dos Estados, o desafio da segurança pública e os investimentos em educação e em saúde são temas permanentes no Consórcio e as diretrizes e propostas definidas pelo Brasil Central têm sido incorporadas pelas demais unidades da federação”, diz o governador.