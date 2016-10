Polícia civil prende oito pessoas acusadas de matar garoto 13 anos em Sena Madureira

Através de um minucioso trabalho de investigação, a Polícia Civil de Sena Madureira conseguiu elucidar o assassinato do garoto João Vitor de Oliveira da Silva, 13 anos de idade. Na manhã desta quinta-feira (6), foram apresentadas na Delegacia Geral de Polícia do município, oito pessoas ligadas diretamente à morte do menor.

Trata-se de Wendson Mendonça Silva Areal, 20 anos, Jones Ferreira da Silva, 19 anos, Evilano Mota da Silva, 26 anos, Marcos Nascimento da Silva, 19 anos, Gerlian Lima Rocha, 25 anos, Altevir Lopes da Silva, Dejair Nogueira Cidrão e João Batista Arévola. A Polícia Civil, através de seu núcleo de inteligência, também já identificou o mandante do crime que no momento encontra-se foragido.

De acordo com as investigações, um dos acusados – João Batista Arévola atraiu o menor até o porto do rio Iaco na conhecida “Baixada da galinha”. Ele convidou João Vitor para furtar um motor. Esse, no entanto, foi apenas um pretexto, tratou-se de um convite para a morte.

A polícia confirmou que ao chegar no porto da “Baixada da galinha”, o menor foi surpreendido por outras oito pessoas que estavam dentro de uma embarcação para executar o plano criminoso. João Vitor foi morto com tiros na cabeça e ainda foi ferido com diversas facadas nas costas.

Seu corpo foi encontrado às margens do rio Iaco, próximo à ponte metálica José Nogueira Sobrinho, em estado de decomposição. A apuração do caso aponta como motivo do crime as brigas entre facções.

Todos os envolvidos já se encontram no presídio Evaristo de Moraes aguardando julgamento.