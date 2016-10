Conselho Regional de Medicina do Acre e Sindicato dos Médicos promovem palestras e cursos para o Mês do Médico

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM/AC) promove em parceria com o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) ciclo de palestras e cursos em alusão ao Mês dos Médicos. O evento ocorre entre os dias 10, 11, 17 e 18, de outubro, com início às 19:00 horas na sede do CRM, localizada na Avenida Ceará, 933 – Bairro Jardim de Alah. A programação é composta por palestras, aulas (práticas e teóricas) nas áreas de clínica médica, cirurgia, ortopedia, neurologia, radiologia e pediatria. O objetivo é atender toda a classe e estudantes dos cursos de Medicina, visando à atualização profissional por meio da educação médica continuada.



Durante os quatro dias, os médicos terão uma série de atividades que tem por tema central o “Atendimento em urgência e emergência”. Toda a qualificação será oferecida no auditório do CRM. Para o presidente em exercício do Sindmed-AC, Murilo Batista, a meta é oferecer uma semana científica e de atualização profissional que beneficiarão médicos e pacientes. “Nosso objetivo é favorecer oportunidades de atualização para que a classe possa ampliar ainda mais o conhecimento, garantindo o atendimento vital para a população”, explicou o sindicalista.

Segundo o presidente do CRM, Virgílio Prado, a parceria visa favorecer o médico e a população. “Nosso papel é garantir a educação continuada da classe, por isso, de forma oportuna, celebramos o Mês do Médico com atividades que buscam engrandecer toda a classe e o cidadão que busca o atendimento médico”, finalizou o representante do Conselho.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas através do endereço eletrônico https://goo.gl/forms/cDKoc5mx3nb6UcTa2 maiores informações podem ser adquiridas pelo telefone 3227-1313.