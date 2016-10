Aleac homenageia Rotary Club Rio Branco Penápolis pelos 42 anos de atuação no Estado

Em homenagem aos 42 anos de Rotary Club Rio Branco Penápolis, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou uma sessão solene nesta quinta-feira (6). O deputado Jenilson Leite (PCdoB) foi o autor do requerimento que contou com o apoio dos demais parlamentares.

O presidente da Aleac, em exercício, deputado Eber Machado (PSDC), destacou o trabalho realizado pelo Rotary Club Rio Branco Penápolis. O parlamentar colocou-se à disposição da entidade e acrescentou que o Rotary desenvolve uma das mais bonitas missões, que é servir ao próximo.

“Quero dizer da nossa alegria de estar recebendo os senhores e senhoras nesta manhã. Sintam-se abraçados por esta Casa, pelo Poder Legislativo. O Rotary é para servir. O Rotary luta para garantir o direito para todos. Sabemos o trabalho que o Rotary desenvolve e que ele representa para o nosso Estado”, afirmou.

O diretor de Relações e Imagem Pública do Rotary, Manoel Jesus Lima, falou dos objetivos da instituição: “O Rotary ajuda a estabelecer a paz no mundo. O objetivo é fomentar o ideal de servir. Atuamos em 220 países”, citou.

Já o empresário George Pinheiro, membro do Rotary Club Rio Branco Penápolis, falou que o Rotary atua junto aos governos e ao lado da Organização Mundial de Saúde (OMS) no combate à poliomielite. Ele também lembrou o trabalho de intercâmbio entre jovens de diversos países.

“É importante salientar que o Rotary é a organização civil mais importante no mundo. O Rotary no Brasil está presente desde 1922, no Acre a partir de 1945. O Rotary defende a paz mundial. É a maior organização de intercâmbio de jovens, além de ser o maior parceiro dos governos no mundo no combate à poliomielite”, argumenta George Pinheiro.

Na oportunidade, o presidente em exercício da Aleac, deputado Eber Machado, foi homenageado ao receber o certificado “Amigo do Rotary”. “Isso só aumenta a minha responsabilidade de estar aprendendo com cada um de vocês: primeiro servir”, disse o parlamentar.