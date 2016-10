Temer diz que não ‘leva em conta’ pesquisas de aprovação

O presidente Michel Temer, em entrevista à rádio Jovem Pan nesta quinta-feira (6), afirmou que respeita, mas não leva em conta resultados de pesquisas sobre a aprovação do governo. Ele foi questionado sobre o levantamento do Ibope, que apontou uma aprovação minúscula, de 14% dos brasileiros. Já 39% das pessoas, dizem assumidamente, reprovar Temer.

“Para mim, com toda franqueza, eu não levo em conta. Respeito, mas não levo em conta. Se chegar ao final do govenro com 5% de aprovação e os 12 milhões de desempregados tiverem empregados, me dou por saitisfeito. Eu quero ter o apoio dos que agora estão desempregados”, afirmou o presidente.

Segundo publicou o portal G1, Temer voltou a afirma que não será candidato em 2018. “Governar o Brasil é honroso, mas dá muito trabalho. Tendo chegado à presidência, não vejo razão para pensar em reeleição”, completou.