TCE estabelece regras para prefeitos que deixam o cargo e para a transição

O Tribunal de Contas do Acre vai fazer valer, no processo de transição das administrações municipais eleitas, o que está previsto em sua RESOLUÇÃO/TCE/AC N° 101, de 10 de março de 2016, que prevê regras para que a transmissão de cargo aconteça de maneira eficaz e possibilite a gestão dos recursos públicos, determinando aos Prefeitos e Presidentes de Câmara Municipal, em pleno exercício do mandato, a adoção de medidas saneadoras.

O objetivo é propiciar aos novos administradores uma visão efetiva da situação financeira e administrativa das prefeituras que irão assumir, sem que haja possibilidade de manipulação de recursos públicos para prejudicar ou ludibriar os novos gestores.

Algumas medidas previstas na resolução do TCE são: a designação de comissão, por ato próprio, para preparar a transmissão do cargo; a fixação de data limite para emissão de empenho, além da qual não haverá a realização de despesas e pagamentos, bem como a emissão de cheques, salvo nos casos estritamente necessários e inadiáveis, com prévia e expressa autorização do mandatário de Poder ou de servidor por ele designado.

A resolução também obriga os atuais administradores a elaborar Termo de Conferência de Caixa, a ser lavrado ao final do expediente do último dia útil do mês de dezembro, contendo informações sobre a composição dos valores encontrados em dinheiro, em cheques e demais documentos, devendo ser assinado pelo tesoureiro, Prefeito ou Presidente de Câmara Municipal, Contador ou Secretário de Finanças e um Boletim de Caixa e Bancos, relativo ao último dia útil do mês de dezembro, com o saldo que será transferido para o exercício seguinte.

Os atuais gestores terão também que elaborar Demonstrativo das Disponibilidades, relativo ao último dia útil do mês de dezembro, consignando os valores de Caixa, Bancos Conta Movimento e Conta Vinculada, além de apresentação dos extratos bancários de todas as contas correntes (movimento e vinculadas), acompanhados das respectivas conciliações dos saldos bancários em confronto com os saldos contábeis, se for o caso;

A prefeitura deve disponibilizar à nova gestão o Demonstrativo das Dívidas, por qualquer forma assumidas, constando títulos (Restos a Pagar, Serviços da Dívida a Pagar, Depósitos, Débitos de Tesouraria e Dívida Fundada Interna), nome do credor, natureza, data do vencimento e respectivos valores. Além disso, um Demonstrativo dos Créditos do Município, constando natureza do crédito, nome do devedor, data do vencimento e respectivo valor;

Os novos administradores têm que receber no momento da posse, relatório dos Convênios, constando o órgão concedente, objeto e valores individualizados, especificando os montantes recebido e executado, bem como o que já foi objeto ou não de prestação de contas. Ainda relatório dos Contratos e Termos Aditivos, dentro dos prazos de vigência respectivos, informando o contratado, com o respectivo CPF ou CNPJ, objeto, valor, forma de pagamento e prazo de vigência.

Os prefeitos que deixam o cargo precisam entregar, assinado, o relatório dos Bens Patrimoniais, discriminando: com descrição aos bens móveis, número do registro patrimonial, quantidade, localização e valores unitário e total; aos imóveis: descrição, matrícula, localização e valor.

Também a confecção de relatório dos materiais no almoxarifado, se houver estoque, contendo a respectiva descrição, unidades, quantidade e valores unitário e total, a protocolização do último empenho do exercício ao final do expediente; a relação dos Precatórios pendentes de pagamento.

Os novos prefeitos e sua equipe devem receber relação dos agentes públicos municipais, contendo o quantitativo e a identificação dos servidores em cargo efetivo e sua natureza (estatutário ou celetista); servidores efetivos com função gratificada ou de confiança; servidores em cargo comissionado; servidores à disposição; servidores nomeados ou contratados sem a previa aprovação em concurso público, especificando o momento em que ocorreu o ingresso no serviço público municipal; trabalhadores temporários e agentes políticos.

Finalmente, será exigida a relação dos concursos públicos realizados e em andamento , indicando-se os homologados no exercício e aqueles que se encontram dentro do prazo de validade e a apresentação de toda a legislação do Município

O descumprimento de quaisquer medidas determinadas na resolução do TCE ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 89, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 38, de 27 de dezembro de 1993.