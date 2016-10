Bloqueio do Fies não prejudica alunos acreanos

Representantes das faculdades privadas do Acre participam de ato pela liberação de recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), em Brasília. As instituições informaram que os alunos conseguiram efetivar a matrícula mesmo com falta de renovação dos contratos.

A diretora comercial da Uninorte, Indira Kitamura, explicou que os estudantes não serão prejudicados e que a instituição aguarda a votação no Congresso para que os recursos sejam encaminhados.

“No Brasil, cerca de 1.600 instituições aguardam a liberação dos repasses. A Uninorte é uma delas. No entanto, nenhum dos alunos da instituição foi prejudicado por ausência do aditamento. Pois, todos os beneficiados pelo programa encontram-se matriculados, aguardando a liberação de renovação (aditamento) dos contratos do Fies”, afirmou a diretora comercial.

Em janeiro deste ano, 57% dos alunos da Uninorte utilizavam o Fieas para garantir os estudos.

Na Fameta, o total de universitários que utilizam o Financiamento Estudantil também ultrapassa os 50% do total de mais de 3,4 mil pessoas matriculadas.

Indira Kitamura disse que dois milhões de estudantes que participam do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em todo o Brasil.

O atraso no pagamento de taxas bancárias entre o governo federal e os Bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal impediu o desbloqueio do sistema para o aditamento das matrículas. O motivo da falta de quitação seria a necessidade da União em aguardar a aprovação por parte do Senado do projeto que garante a suplementação de verbas para o pagamento de mais de R$ 700 milhões as instituições bancárias.