Teori Zavascki divide Lava Jato em quatro e inclui Lula

O relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, dividiu nesta quinta-feira (6), em quatro partes, o principal inquérito da Lava-Jato. Ele incluiu 66 pessoas, entre elas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o jornal O Globo, os quatro inquéritos vão apurar crimes supostamente cometidos por pessoas ligadas ao PP, ao PT, ao PMDB na Câmara e ao PMDB no Senado. A decisão foi tomada a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

No ofício em que pediu o fatiamento do inquérito ao STF, Janot afirmou que integrantes dos três partidos “se organizaram internamente, utilizando-se de seus partidos e em uma estrutura hierarquizada, para perpetração de práticas espúrias”.