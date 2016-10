MEC admite erro e divulgará novo ranking de escolas no Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) admitiu, em nota publicada no site, nesta quinta-feira (6) que ocorreu “um equívoco na interpretação da legislação por parte da equipe técnica que fez os cálculos para a divulgação dos resultados do Enem 2015 por Escola e por isso os Institutos Federais não foram incluídos”. A nota diz ainda que os resultados serão divulgados “tão logo seja possível”. Leia a nota completa no fim do texto.

Revolta

Desde que a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi publicada, na terça-feira (4), professores e estudantes de diversos Institutos Federais do país têm protestado nas redes sociais porque as escolas não tiveram as notas divulgadas. Uma das imagens que circularam nas redes (veja uma das postagens abaixo) compara a divulgação do Enem 2014, feita no ano passado, com a de 2015, que ocorreu nesta semana. Usuários chegaram a sugerir que existem interesses escusos por trás da omissão dos dados.

Nota do Inep

A definição das escolas cujos resultados no Enem 2015 seriam calculados e divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foi realizada de acordo com a portaria nº 501, de 27 de setembro de 2016.

Houve, contudo, um equívoco na interpretação da legislação por parte da equipe técnica que fez os cálculos para a divulgação dos resultados do Enem 2015 por Escola e por isso os Institutos Federais não foram incluídos.

Sendo assim, a administração atual do Inep decidiu processar os resultados dos Institutos Federais no Enem 2015 e divulgar tão logo seja possível.

Assessoria de Comunicação Social.