Círio de Nazaré será realizado neste domingo (09)

Em Rio Branco a festa do Círio de Nazaré comemora neste domingo dia 09, a sua 84 edição e, seguindo as orientações do papa Francisco, tem como tema: “Maria de Nazaré, Mãe da Misericórdia”.

A concentração dos devotos acontece, como de costume, no calçadão da Gameleira, as 16 hs na beira do Rio Acre, onde entre louvores e orações, se aguarda a chegada da procissão fluvial que traz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.