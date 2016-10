Tião Viana assume compromisso de apoiar novos prefeitos de Brasileia e Xapuri

O governador Tião Viana recebeu na manhã desta quinta-feira, 6, os prefeitos eleitos de Brasileia e Xapuri, Fernanda Hassem e Bira Vasconcelos, respectivamente. Tião aproveitou para parabenizá-los pela expressiva vitória e assumiu um compromisso de apoio à suas gestões, com o objetivo de beneficiar ainda mais a população do Alto Acre.

A prefeita eleita de Brasileia, Fernanda Hassem, aproveitou para contar que a população pode esperar por muito trabalho em sua gestão, com o objetivo de recuperar a cidade. Para ela, o apoio do governo do Estado nessa ação é mais que fundamental.

“Nós temos o governo do Estado disposto a investir em Brasileia e ter a confiabilidade dos recursos bem aplicados. Temos a consciência, junto com o governador Tião Viana, da responsabilidade junto ao município, que foi completamente devastado por duas enchentes e pelos últimos episódios políticos envolvendo o atual prefeito”, conta Fernanda.

Já Bira Vasconcelos, prefeito eleito de Xapuri, que já ocupou o cargo em outra gestão, revelou a alegria por voltar a administrar a cidade, mesmo que os desafios sejam grandes. Sozinho, ele sabe que superá-los será difícil, por isso o apoio com o governo do Estado é uma oportunidade para o fortalecimento da gestão.

“Esta visita com o governador Tião Viana hoje me traz tranquilidade e, ao mesmo tempo, um alento, pois assumir uma cidade em más condições, sem um parceiro, seria impossível a gente reconstruir Xapuri como estamos pretendendo. Vamos reconstruir essa cidade, sim, de mãos dadas com o governo do Estado”, disse.

Deputados da base aliada do governo também demonstraram apoio aos novos prefeitos. O deputado Manoel Moraes acompanhou Bira, enquanto a deputada Leila Galvão, que já foi prefeita de Brasileia, garantiu somar esforços com Fernanda Hassem.

“Em 106 anos de Brasileia, nós temos apenas duas mulheres eleitas pelo voto do povo, e isso é motivo de muito orgulho. Agora, na condição de parlamentar, eu acredito que a cidade está em boas mãos, e continuaremos na defesa do Alto Acre”, ressalta Leila Galvão.