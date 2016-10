Presidente da Confederação Nacional das Associações Comerciais avalia momento econômico brasileiro

Um dia depois do governo federal anunciar um incremento de R$ 30 bilhões na economia destinados para estimular o empreendedorismo no pais e ajudar as micro e pequenas empresas, o presidente da Confederação Nacional das Associações Comerciais do Brasil (CACB) George Pinheiro, fez uma análise do cenário econômico nacional e regional.

Para ele, a crise instalada no país já desembarcou no Acre e o reflexo dela já é sentido na economia local.

“Estamos vivendo um momento em que o estado pode não honrar os salários dos seus funcionários. Isso é muito complicado. Evidente que a crise tá refletindo aqui no Acre. O nosso governador tem priorizado o pagamento dos funcionários, como é público e tem a maioria das empresas, tem saldos a receber com o governo e que ele tenta, dentro do que é normal, honrar esses pagamentos. Acho que cada dia fica mais complicado, mais dificil a convivência entre o estado honrar somente os pagamentos dos funcionários e não honrar o pagamento com os fornecedores, com as empresas que tem tanto ou mais funcionários que o próprio estado”, observou.

Pinheiro comentou ainda a PEC que limita os gastos públicos, apresentada pelo presidente Michel Temer na última quarta feira.

Para ele, o limitar os gastos é uma medida necessária para controlar as contas e tentar equilibrar o momento atual.

O setor que ele representa vive a expectativa pela aprovação do texto, tanto que a CACB emitiu nota pública na imprensa se manifestando favorável a medida.

“O país precisa aprovar essa PEC para limitar os gastos. O País, como o estado, é como uma família. Se voce ganha um salário e gasta mais do que o salário, você vai entrar no cheque especial e vai ficar devendo e ter problemas. Essa é a situação que estamos vivendo no país e esperamos que a PEC seja aprovada”, disse.