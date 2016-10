Polícia prende dois homens na entrada da UP-4 com motocicleta roubada

Na noite desta quinta-feira 06/10, policiais do Giro do Quarto Batalhão, estavam fazendo uma ronda pela BR 364 próximo à entrada da UP-4, quando os policias foram fazer uma abordagem em dois homens que estavam em uma motocicleta CG vermelha sem placa.

Segundo os policiais, ao abordarem os acusados, a polícia descobriu que a moto seria produtor de roubo, e foi dada então voz de prisão aos dois homens, o condutor da motocicleta, Paulo Ricardo Silva de Lima de 22 anos e Leonardo de Nazaré Costa de 20 anos (que está no regime semiaberto).

Segundo a polícia, a motocicleta, uma FAN 160 de cor vermelha, foi roubada durante um assalto que teria acontecido no último dia 23/09, no bairro João Eduardo I, onde homens armados teriam invadido uma casa na madrugada, rendido várias pessoas e na fuga tentaram levar o carro da família, só não conseguiram porque os acusados bateram no muro de uma casa que fica em frente, mas levaram a motocicleta.

Os dois foram presos e levados para a delegacia central de flagrantes.

Selmo Melo