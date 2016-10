Restituição vai sair para 6 mil no Acre

A partir das 9h de hoje, estará disponível para consulta o quinto lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2016, que contempla 6.418 contribuintes, totalizando quase 10 milhões em todo o estado.

Na 2ª Região Fiscal, que engloba os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, serão liberados créditos no valor total de R$ 108.375.875,16 para 86.013 contribuintes.

O lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário para 2.221.405 contribuintes, em todo o Brasil, será realizado no dia 17 de outubro, totalizando o valor de R$ 2,7 bilhões.

RESGATE

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Se o valor não for creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB.